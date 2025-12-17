Журналисты 1obl победили в конкурсе министерства общественной безопасности

Заслуженные награды им принесли материалы о безопасности и СВО

В Челябинске состоялась церемония награждения победителей первого областного журналистского конкурса, посвященного вопросам безопасности. Конкурс был учрежден по решению губернатора Алексея Текслера и организован министерством общественной безопасности региона, сообщает пресс-служба ведомства.

«Комиссия с удовольствием знакомилась с работами, они глубокие и профессиональные. Особая благодарность вам, коллеги, за то, что нашли и рассказали истории настоящих патриотов, участников СВО», — отметила председатель конкурсной комиссии, заместитель начальника управления пресс-службы и информации правительства области Олеся Лошкарева.

Министр общественной безопасности Александр Гриб, обращаясь к журналистам, подчеркнул важность их работы в профилактике чрезвычайных ситуаций.

«Вопросы безопасности пребывания в горах, на водоемах, в лесу, гражданской обороны, профилактики пожаров — базовые для каждого человека. Мы заинтересованы, чтобы журналисты в понятной и интересной форме доносили эти темы до людей», — сказал министр.

Первое место в номинации «Героизация участников СВО» заняла редактор ИА «Первое областное» Марина Власова, а первое место в номинации «В объективе — безопасность» получил фотограф «Первого областного» Дмитрий Сопильняк.

Организаторы планируют сделать конкурс ежегодным.