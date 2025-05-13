Журналисты медиахолдинга «Первый областной» стали победителями и лауреатами конкурса Союза промышленников и предпринимателей

Участников поблагодарили за непростой труд

Сегодня, 13 мая, В Челябинске состоялась церемония награждения победителей и лауреатов XI конкурса для СМИ от Союза промышленников и предпринимателей.

В номинации «Лучшее СМИ» первое место получил сайт Bfm74. Дипломы лауреатов вручили ИА «Первое областное», радио «Business FM Челябинск», телекомпании «Восточный экспресс» (Миасс) и газете «Миасский рабочий».

В категории «Лучшая авторская работа» лауреатами стали редактор ИА «Первое областное» Константин Бабушкин, продюсеры радио «Business FM Челябинск» Мария Полевщикова и Юлия Нигматулина, журналист газеты «Усть-Катавская неделя» Юлия Короткова.

«Всех поздравляю и хочу пожелать вам вдохновения, профессиональных успехов, крепкого здоровья вам и вашим родным и близким. Пусть работа приносит радость», — поздравил победителей и лауреатов уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров.

Журналисты ежедневно освещают события, формируют общественное мнение и рассказывают истории, важные для общества. Особо отмечается работа журналистов, специализирующихся на экономической тематике, которые делают сложные темы интересными и доступными для широкой аудитории, придавая человеческое лицо бизнесменам и руководителям предприятий.

В этом году в конкурсе приняли участие СМИ из разных городов области (Магнитогорск, Миасс, Златоуст, Сатка, Усть-Катав, Еманжелинск, Трехгорный). Несмотря на сложности работы в малых городах, все участники продемонстрировали высокое качество материалов.

В этом году на конкурс было представлено 196 работ (против примерно 20 в первый год проведения), подавляющее большинство (95%) которых заслуживают высочайшей оценки. Отмечается, что качество освещения деятельности промышленников и предпринимателей существенно влияет на их авторитет и общественное мнение. Участники конкурса высоко оценены за вклад в развитие общества и продвижение важной информации. В частности, благодаря работе журналистов, бизнес вложил более 10 миллиардов рублей в социальные проекты. Лучшие работы планируется опубликовать в отдельном сборнике.