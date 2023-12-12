Журналистов медиахолдинга «Первый областной» отметили наградами Заксобрания

В областном парламенте подвели итоги творческих конкурсов

Сегодня, 12 декабря, в Законодательном собрании Челябинской области наградили победителей и призеров ежегодного конкурса журналистов на лучшее освещение деятельности регионального парламента. Корреспондент телеканала ОТВ Сергей Попов удостоился диплома за 3-е место в номинации «Электронные СМИ», передает корреспондент ИА «Первое областное».

Еще около 20 сотрудников Первого областного медиахолдинга получили из рук председателя Заксобрания Олега Гербера благодарственные письма и почетные грамоты по случаю 20-летия ОТВ.

Также в ЗСО подвели итоги конкурса журналистов городских и районных газет «Золотое перо» и конкурса журналистов городских и районных телерадиокомпаний «Открытый взгляд». Всего различных наград удостоился 31 работник южноуральских массмедиа.

Олег Гербер поблагодарил журналистов за мастерство, принципиальность и острое слово, а также за помощь в решении проблем региона и совместную работу с депутатами.

«Из газетных публикаций и телевизионных сюжетов мы видим, как реализуются законы, что необходимо сделать для совершенствования законодательства. Учимся многому у вас», — отметил спикер Заксобрания.