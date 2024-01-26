Журналистов и блогеров из Челябинской области приглашают на учебу по президентской программе

В «Мастерской новых медиа» начали набор медийщиков

75 блогеров, журналистов, медиаспециалистов этой весной станут участниками федеральной образовательной программы «Мастерская новых медиа». Здесь объявили набор на обучение, организаторы рассказали, кто будет вести мастер-классы для медиа- и PR-технологов.

«Мастерская» открывает полезные медиапроекты и противостоит внешним информационным угрозам. Программа создана «Диалогом» и Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». В прошлом году первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил, что «Мастерская» формирует кадровый резерв в сфере новых медиа, а выпускники вносят существенный вклад в укрепление информационного суверенитета страны.

«Это колоссальная ответственность. Потому что теперь, отбирая кандидатов на обучение в „Мастерскую новых медиа“, мы, по сути, отвечаем за то, чтобы президентский кадровый резерв полностью соответствовал актуальным запросам, был способен встать на защиту нашей страны, формировать безопасное, полезное, интересное для каждого жителя России медиаполе. Нас это мотивирует находить новые решения и подходы в развитии программы», — подчеркнула куратор программы, заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

Известные медиаменеджеры Владимир Соловьев, Арам Габрелянов, Кристина Потупчик, гендиректор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский, генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина вели проект в предыдущие годы.

«Учеба в „Мастерской новых медиа“ — флагманской программе Мастерской управления „Сенеж“ — дает каждому слушателю возможность стать частью большого сообщества медиаспециалистов, учиться у лучших мастеров и найти единомышленников. Уже через несколько лет выпускники программы будут стоять у штурвала информационной политики в стране и определять тренды развития медиа на годы вперед», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Подать заявку, пройти анкетирование и выполнить творческое задание нужно до 5 февраля. Лучших кандидатов будет ждать финальный этап — онлайн-интервью. Старт обучения запланирован на март 2024 года. Прошедших отбор ждет несколько очных модулей в Москве. Обучение на программе бесплатное.

Редакторы и журналисты медиахолдинга «Первый областной» не пропускают ни одной волны «Мастерской», черпая от коллег и наставников новые идеи для проектов и интересных работ.