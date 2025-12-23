Журналистов Челябинской области наградили к 5‑летию ИА «Первое областное»

Сотрудники информагентства получили благодарственные письма губернатора

К 5-летию информационного агентства «Первое областное» работникам вручили благодарственные письма губернатора. Их наградили за добросовестный труд и профессионализм.

Заместитель председателя правительства Челябинской области Сергей Зюсь отметил, что информагентство всегда с регионом: на пожарах, наводнениях, в полях. В организации сформировалась уникальная команда.

«Вы пользуетесь заслуженным уважением людей, доверием. У вас есть своя аудитория. Наработать ее без хайпа очень сложно. Вы с этим справляетесь. У каждого есть свои компетенции. Все вместе вы умеете работать оперативно даже в непростых условиях», — сказал Сергей Зюсь.





Заместитель генерального директора по цифровым медиаресурсам АО «Обл-ТВ» Дарья Годунова поблагодарила правительство Челябинской области за сотрудничество и поддержку медийных проектов.

«Здесь есть люди, которые долго работают и помнят, как зарождалось информагентство. Есть и молодые специалисты, которые пришли недавно. Давайте и дальше делать прорывные проекты, у нас все обязательно получится», — заключила Дарья Годунова.





Благодарственные письма губернатора получили главный редактор Тогжан Мусабаева, редакторы и корреспонденты Виталий Визаулин, Арина Михайлова, Марина Власова, Екатерина Волкова, Анна Махнина и Ксения Рындина.





