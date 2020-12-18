Журналистку из Магнитогорска затравили в сети из-за вопроса Путина

Ольга Балабанова задала президенту вопрос о мусорной реформе, но что-то пошло не так.

17 декабря состоялась большая пресс-конференция президента Владимира Путина. Глава государства общался с журналистами по видеосвязи из резиденции в Ново-Огарёво. Во всех восьми федеральных округах России были организованы студии, в которых собрались корреспонденты, желающие задать вопрос президенту. В УрФО событие состоялось в резиденции полпреда в Екатеринбурге.

На мероприятие собрались порядка 70 журналистов со всего Урала. Челябинскую область представляли 9 человек. Одному из журналистов — корреспонденту газеты «Магнитогорский металл» Ольге Балабановой — удалось пообщаться с главой государства.

Вопрос Ольги касался мусорной реформы, по ее мнению не только в Челябинской области и, в частности, в ее родном городе, но и во всей России она «тормозит». Именно этот вопрос хотела обсудить журналистка с Владимиром Путиным. Президент с ней не согласился.

«Я не думаю, что реформа тормозит. Достаточно много вопросов, связанных с организацией самого производства, но реформа сама по себе двигается. Здесь перед нами стоит несколько крупных задач. Первое — это нам нужно создать отрасль производства, замкнутый цикл производства, когда отходы не идут на полигоны, а используются в других видах производства. Второе — нам нужно добиться нормальной сортировки, чтобы к 2030 году у нас все распределялось по соответствующим сегментам и перерабатывалось. На сегодня одна из задач — добиться ответственности между производителями и упаковщиками продукта, чтобы перенести нагрузку не на граждан, а на производителей упаковочных изделий...» — развернуто ответил Ольге Владимир Путин.

Как выяснилось позже, вопрос, который задала магнитогорская журналистка президенту, не был утвержден в редакции. Тема ЖКХ и экологии близка Ольге по работе в газете, именно на это она и решила обратить внимание главы государства.

«Обсуждалось несколько вопросов, но журналист всегда имеет право на инициативу. Он может выбрать, что ему ближе, что он считает более важным. Мы же не тупые исполнители, мы можем выражать свою точку зрения, поэтому я задала вопрос по мусору. Мне хотелось уйти от местечковых вопросов, которыми славится пресс-конференция (с президентом — прим. ред.), на которой я уже в пятый раз», — рассказала корреспонденту «Первого областного» Ольга Балабанова.

Но на вопросе о мусоре дело не закончилось. После того, как Владимир Путин услышал, что Ольга из Магнитогорска, он начал перебирать свои записи на столе. Президент пояснил, что у него есть один из запросов, которые он отобрал для пресс-конференции касался именно этого города в Челябинской области. Один из жителей пожаловался на выбросы в атмосферу.

«Для меня это, если честно, очень неожиданно. Я знаю, что Магнитка в последнее время вкладывала очень много средств и ресурсов именно для того, чтобы уменьшить количество выбросов. И они действительно, по имеющимся у меня данным, в последнее время уменьшались. И тут вот такое обращение. Ольга, вы сама, что можете сказать, что там происходит с выбросами в атмосферу?» — спросил у журналистки президент.

Этот вопрос стал для Ольги Балабановой истинной неожиданностью. Тем не менее, журналистка не растерялась и прямо ответила Владимиру Путину на поставленный вопрос. Являясь корреспондентом корпоративной газеты, Ольга не понаслышке знакома с технологиями, которые применяются на местном меткомбинате в области охраны окружающей среды. Свое личное мнение по этому поводу она и высказала президенту.

«Я как патриотка считаю, что очистные сооружения, если они построены, как говорит моя подруга, это не форточка, которую можно открыть и закрыть. Пусть меня после этого растерзают жители, но многие связывают обычный туман, сейчас у нас отделили резервуар от комбината, там не замерзает вода, она очень теплая, и часто возникает туман, и люди смотрят с правого берега на левый и считают, что это смог стоит. Есть ведь и другие предприятия в городе, например, птицефабрика, от которой может идти запах, на который часто жалуются. Я не думаю, что все так критично, как любят преувеличивать в соцсетях», — парировала Ольга Балабанова.

Этот ответ стал для Ольги роковым. Ее телефон начал звонить еще в тот момент, когда она отвечала президенту. В социальные сети начали ломиться неизвестные люди, желая поговорить и задать вопросы. Что уж говорить про местные группы, в которых магнитогорцы моментально стали поносить Ольгу последними словами. Многие жители в корне не согласились с мнением журналистки и не стеснялись в выражениях, высказывая свое мнение.





В местных сообществах количество комментариев перевалило за тысячи. Некоторые пользователей настолько не стеснялись в выражениях, что переходили на угрозы. Телефон корреспондента не переставал звонить. В это время за сотни километров Ольгу поддерживала редакция. Руководитель, по словам журналистки, даже был вынужден обратиться в правоохранительные органы, так как некоторые комментаторы напрямую говорили о физической расправе. На сообщения отреагировал главный редактор издания «Магнитогорский Металл» Олег Фролов. В разговоре с корреспондентом «Первого областного» он заявил, что редакция уведомила пресс-службу УМВД по Магнитогорску об угрозах жизни и здоровью в адрес Ольги Балабановой в социальных сетях.

«Представители полиции заверили, что мониторят ситуацию и держат её под контролем. Официального заявления в полицию редакция не подавала. Скриншоты угроз зафиксированы и в случае необходимости будут приобщены к делу. Надеюсь, до этого не дойдёт», — заявил Олег Фролов.

Главред издания отметил, что вопрос экологической повестки для промышленного города стоит остро. При этом в адрес Ольги Балабановой, как утверждает Олег Фролов, поступили и слова поддержки, а сама ситуация говорит о том, что нужно уделять большее внимание теме экологии.

«Возникшая в социальных сетях дискуссия свидетельствует о том, что необходимо усилить информирование магнитогорцев о природоохранных инициативах градообразующего предприятия. И наше издание продолжит более активно писать на эти темы. Никакого специального поощрения для журналиста не предусмотрено. Она выполняла свою текущую работу. Планируем обсудить реакцию горожан на редколлегии с целью расширить нашу читательскую аудиторию, в том числе и социальных сетях»,— добавил Олег Фролов.

Стоит отметить, что не все пользователи сети ополчились на Ольгу после общения с президентом. Нашлись и защитники, которые отметили, что если бы на ее месте был хоть один из комментаторов, вряд ли он смог бы так быстро взять себя в руки и ответить на вопрос президента, который застал его врасплох.



Сегодня, 18 декабря свой рабочий день в Магнитогорске проведет губернатор Челябинской области Алексей Текслер. После разгоревшегося ажиотажа, глава региона включил еще один пункт в программу визита.