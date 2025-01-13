Журналистка 1obl.ru заняла первое место в конкурсе Совета Федерации

Ксения Рындина победила в номинации для молодых журналистов

Материал о челябинском техникуме-интернате инвалидов им. И. И. Шуба и работе сурдопереводчиков корреспондента 1obl.ru Ксении Рындиной признан лучшим во всероссийском конкурсе «Совет Федерации — палата регионов». Ксения приняла участие в номинации «Журналистика — новые лица» для авторов до 25 лет.

Ксения Рындина направляла на конкурс два материала:

«Жестами можно передать любые эмоции: сурдопереводчики из Челябинска о своей работе»

«Жизнь на ощупь: челябинские незрячие рассказали, как приспособиться к жизни в городе»

Ксении 22 года, она заочно учится в ЧелГУ. На Первом областном готовит материалы по темам экономики, политики и социальной сферы.

Диплом победителя Ксении вручила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Южноуральскую журналистку поздравили сенатор от Челябинской области Наталья Котова и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Награждение состоялось 13 января 2025 года, в День российской печати.