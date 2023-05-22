Журналистам Южного Урала повязали красные галстуки

На фестивале СМИ говорили про информационные войны и про то, как отвечать на непростые вопросы молодежи об СВО

На ежегодный фестиваль СМИ Челябинской области, который прошел на прошлой неделе, приехали не только гости из разных регионов страны, но и большая делегация из Казахстана. На журналистском форуме обсуждали не только актуальные проблемы районных газет и телеканалов, но и говорили о международной обстановке и информационных войнах.

Среди спикеров были председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, который работал во многих горячих точках, секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин, заместитель директора ИД «Московский комсомолец» Олег Воробьев, доцент Института массмедиа и рекламы РГГУ Максим Корнев, директор центра «Аналитик» Андрей Мозолин, политолог, доктор политических наук Андрей Манойло и многие другие.

Гостем фестиваля, который в этом году был назван «Южноуральская смена», стала и председатель совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Челябинской области Светлана Буравова. И это неслучайно: на журналистском форуме много говорили о том, какую роль СМИ играют в воспитании молодого поколения, как привлечь в редакции районок молодые кадры. Атрибуты у фестиваля СМИ, который прошел в День пионерии, были соответствующие: всем участникам подарили красные галстуки. Губернатор Челябинской области из-за плотного графика работы не смог лично приехать на форум (он участвовал в совещании, которое в это время проводил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев), однако Алексей Текслер отправил журналистам видеоприветствие и пожелал участникам плодотворной работы. Он также обратил внимание на заявленную тему фестиваля и подчеркнул, что это важно.

Спецоперация и другие трудные темы

Так как XXIV фестиваль СМИ Челябинской области назывался «Южноуральская смена» и был посвящен подрастающему поколению, на него пригласили и студентов. Одна из них, Полина Лаврентьева из Златоуста, озвучила проблему: в ее учебном заведении даже на занятии «Разговоры о важном» преподаватели обходят стороной тему военной спецоперации. А ведь вопросы, связанные с тем, что сегодня происходит в мире и стране, волнуют молодых людей, и ответы им приходится искать на просторах интернета, натыкаясь на противоречивую и фейковую информацию. Правду, по словам студентки, ее ровесники хотели бы услышать от взрослых.

«Не каждый взрослый, родитель или педагог может объяснить, что происходит сейчас в стране и мире. Я думаю, что при ответах о СВО нужны открытость и спокойное обсуждение», — считает председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, за плечами которого — освещение многих войн и спецопераций, так как он побывал во многих горячих точках, а также подготовка военкоров.

Ирина Текслер, основатель благотворительного Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив, которая тоже стала специальным гостем фестиваля СМИ (напомним, в профессиональном бэкграунде первой леди Челябинской области — журналистская работа), считает, что сейчас взрослые, и в первую очередь журналисты, должны найти эти важные ответы и отвечать честно.

«Ни для кого не секрет, что до объявления спецоперации региональные СМИ избегали темы Донбасса. Сейчас ситуация поменялась. Три дивизии находятся на территории региона — Росгвардии, авиационная, танковая. Многие южноуральцы служат там, участвуют в СВО. Равнодушных нет», — сказала Ирина Текслер и пообещала лично приехать к студентам из Златоуста на занятие «Разговоры о важном» и ответить на все вопросы. Один из участников журналистского форума, главный редактор сайта «Хорошие новости» Александр Олексюк, рассказал об опыте общения со школьниками по поводу СВО. Он встречался с одноклассниками своего ребенка и объяснил им в том числе, что такое фейки, для чего они создаются, как проверять информацию.

Кстати, накануне ректор ЮУрГУ Александр Вагнер отметил, что в последние годы роль журналистов существенно возросла.

«Современный медиаспециалист должен не только проинформировать свою аудиторию о событии, но и провести анализ этой информации, выделить правду и избавить читателей от сомнительных данных, а иногда и от откровенной лжи. Умение искать и анализировать, изучать десятки источников и приходить к правильному выводу — вот что отличает хорошего журналиста», — сказал он.

Межу тем одним из спикеров фестиваля стал Андрей Манойло, политолог, доктор политических наук, профессор МГУ. Он также говорил об информационных войнах, их сути.

«Это особый вид вооруженного конфликта с применением информационного оружия. От агрессивной информационной кампании, когда, к примеру, психологически преследуют какого-то человека, отличается особой формой ведения информоперации. Это операции разведки: бьют информационным вбросом, смотрят на реакцию жертвы, корректируют, снова бьют вбросом. В американских полевых уставах армии США давно есть определение таких психологических операций. Схема простая и давно американцами отлажена. Информационные операции они проводили давно. Дело Скрипалей, допинговый скандал с WADA, к примеру. Сейчас, во время СВО, информоперации вытесняют стратегические игры именно разведок. При этом с начала специальной военной операции фейки деградировали, их уже не продумывают так, как тот же инцидент в Буче, а это просто дезинформация. Однако ее становится очень много»,— констатирует эксперт.

«До газет нужно дорасти. Но их сегодняшнее подрастающее поколение читать будет»

Фестиваль СМИ Челябинской области — главное событие в медиасфере региона. Он сочетает деловую программу и возможности неформального общения журналистов, редакторов, медиаэкспертов. Мастер-классы и круглые столы позволяют узнать о новых технологиях, которые можно использовать в работе, разобрать типичные ошибки, обсудить нюансы современного законодательства, касающегося медиасферы, обменяться опытом с редакторами печатных изданий других регионов, например Пензы, Воронежа, Краснодарского и Алтайского краев, Свердловской и Курганской областей. Была на фестивале и делегация из Казахстана.

Все гости Южного Урала отметили, что журналистский форум прошел на очень высоком уровне. Поразили и организация фестиваля, и продуманность всех нюансов, и качество спикеров, и культурно-развлекательная программа, и сама площадка — семейный курорт «Утес» в Чебаркульском районе. Организацией форума занималось управление пресс-службы и информации правительства Челябинской области.

«Такие мероприятия, как фестиваль СМИ, — это отличная возможность для журналистов научиться чему-то новому, вдохновиться и перенять опыт других коллег, который будет полезен в работе даже тем, кто давно в профессии. Это также возможность для четвертой власти объединиться с бизнесом и правительством и еще раз понять, что у всех нас одни и те же цели — развивать и делать лучше город, страну и мир в целом. И для нас важно быть причастными к такому важному событию», — отметила Марина Теске, директор по маркетингу федеральной сети «Фианит-Ломбард», которая выступила генеральным партнером мероприятия.

Конечно же, гости обратили внимание и на профессионализм южноуральского медиасообщества. Отдельно обсудили и такие традиционные СМИ, как газеты.

«Челябинская пресса яркая. Многие местные районные газеты сверстаны лучше, чем московские. И самая главная задача — удерживать газеты любой ценой, тираж удерживать»,— отметил Владимир Касютин, секретарь Союза журналистов России, на фестивале СМИ Челябинской области, говоря о качестве южноуральских газет.

Павел Шишкин, главный редактор газеты «Пензенская правда», говоря о том, будет ли газеты читать сегодняшнее подрастающее поколение, уверен: «До газеты нужно дорасти. Молодежь рано или поздно придет к газетам, к их чтению. Но они должны все время мелькать у молодых людей перед глазами, привлекать их, в том числе и дизайном».

А вот главный редактор газеты «Маяк» (Красноармейский район) Анна Могулева уверена, что спустя полвека газеты сохранятся лишь в отдаленных сельских районах, где прохождение интернет-сигнала останется неуверенным. «Следующие поколения станут изучать практику информационного насыщения населения через печатный орган по музейным подшивкам районок и „бумажных пестрых горожанок“», — считает она.

На фестивале СМИ прошло награждение авторов лучших журналистских работ областного конкурса, и редакция медиахолдинга «Первый областной» привезла сразу девять дипломов. Так, в номинации «Наше, южноуральское!» отмечены журналист 1obl.ru Кирилл Бабушкин за материал «Разговор с самолетом, или Навигация по-челябински» и журналист газеты «Усть-Катавская неделя» Мария Батракова за серию материалов о малом бизнесе, а также авторский коллектив телеканала ОТВ за программу «Хлеба и зрелищ». В номинации «Преданы Отчизне» победа присуждена главному редактору редакции областных новостей ОТВ Владиславу Чухрову за специальный репортаж «Бесстрашные». В номинации «За здоровый образ жизни» дипломом фестиваля отмечен спортивный журналист 1obl.ru Виталий Визаулин за материал «„Солнечная“ чемпионка Арина Кутепова — в красивом спорте с добрым сердцем». В номинации «Мир глазами молодых» победа присуждена журналисту газеты «Сельские новости» Анне Давыдовой за серию публикаций о сельской жизни и Владиславу Чухрову за сюжет «Я покинул родные края». В номинации «Мы делаем новости» отмечены журналисты 1obl.ru Анастасия Посохова и Руслан Сафин.