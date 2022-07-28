Журналист медиахолдинга «Первый областной» стала победителем всероссийского конкурса профессионального мастерства

Яна Тормина одержала победу за документальный фильм «Золотая гора. Тайны архивов».

Союз журналистов России подвел итоги конкурса на Лучшее журналистское произведение 2022 года. Среди 253 авторов и 650 материалов жюри выбрали десять победителей, в их числе — выпускающий редактор Телеканала ОТВ Яна Тормина. Итоги конкурса опубликованы на сайте Союза журналистов России.

В ежегодном конкурсе профессионального мастерства на этот раз приняли участие 253 авторов, они представили свыше 650 материалов. Яна Тормина представила документальный фильм «Золотая гора. Тайны архивов».

В челябинском госархиве хранится 35 тысяч следственных дел. 35 тысяч судеб и на всех одна статья — 58, осуждены за контрреволюционную деятельность. А в конце каждой папки — справка: «Постановление тройки УНКВД — отменить, дело прекратить за отсутствием состава преступления. Реабилитирован посмертно».

Яна Тормина изучила некогда секретные документы. Нашла родственников безвинно расстрелянных. И попыталась раскрыть тайну Золотой горы — места массового захоронения жертв политических репрессий.

Среди дипломантов конкурса — коллеги из Челябинской области. Главный редактор редакции областных новостей АО «Областное телевидение» Владислав Чухров Вячеславович взял награду за документальные фильмы: «Наследие. Что останется после», «Дети концлагерей».

Его фильм «Дети концлагерей» посвящен тем, кому удалось выжить в страшной системе концлагерей во время Второй мировой войны. Также среди дипломантов — корреспондент интернет СМИ «Хорошие новости Челябинской области» Александра Москвичева, заместитель главного редактора газеты «Горняцкая правда» Юрий Сейидов, главный редактор газеты «Миасский рабочий» Максим Туманов, главный редактор газеты «Сельские новости» Александра Цыганова. Награждение победителей пройдёт на XXVI Форуме современной журналистики «Вся Россия-2022» в Сочи в сентябре 2022 года.