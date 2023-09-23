Журналист медиахолдинга «Первый областной» стала лауреатом конкурса «Вся Россия-2023»

Жюри оценило специальный репортаж Татьяны Лавровой

Журналист медиахолдинга «Первый областной» Татьяна Лаврова стала лауреатом творческого конкурса XXVII Форума современной журналистики «Вся Россия-2023». Корреспондент заняла второе место за специальный репортаж «Так любила, что убила» в номинации «Лучшая авторская публикация/программа», передает ИА «Первое областное».

Специальный репортаж моей коллеги вышел в эфир летом 2023 года. Татьяна рассказала про женщин, которые не смогли совладать со своими эмоциями и решились на отчаянный шаг — убийство. А также выяснила, оправдывают ли они себя за совершенное преступление.

Посмотреть специальный репортаж можно по ссылке.