Журналист из Челябинской области написала повесть о защитниках Отечества

Редактор описала историю фронтовика и его потомков

Редактор медиахолдинга «Первый областной» Ольга Терякова издала новую краеведческую повесть. Автор из Челябинской области в своих книгах рассказывает о нагайбаках — малом народе, проживающем в регионе. Ее третья повесть — история фронтовика, которого из плена вызволила жена. Через много лет всплывет измена мужа, когда его внуки узнают друг о друге в зоне СВО.

Журналист из Нагайбакского района Ольга Терякова уже не впервые пишет приключенческие книги о родном крае. Ранее выходили повести «Сарашлы — золотая долина» и детектив «Балканы. Тайна Мидхарской россыпи». И вот теперь читателям представлена новая повесть о нагайбакских защитниках Отечества. Книга об удивительной истории реально существовавшего фронтовика Габидуллы, благодаря «ошибке молодости» которого находятся новые родные и становятся самыми близкими. Несмотря на то что Габидулла изменил жене на фронте, Федосья выкрадывает своего мужа из сталинского лагеря. О том, как сложились судьбы его потомков и как они пересеклись на специальной военной операции, можно узнать, прочитав повесть.

Книга «Оберег» была отпечатана в Магнитогорском доме печати, издана на личные средства автора. Книгу можно также скачать в электронном виде на портале «Литрес». Творчество журналистов нашего медиахолдинга представлено в электронной библиотеке: недавно мы писали, как редактор Юлия Нестеренко пишет свои повести для «Литрес».