Журналист ИА «Первое областное» стала лауреатом премии Заксобрания области

Победу нашей коллеге принесли публикации на социальные темы

Журналист Первого областного информагентства Ольга Семенюк стала лауреатом конкурса на лучшее освещение деятельности ЗСО региона. Награждение победителей прошло в пятницу, 16 декабря.

На церемонии отметили победителей сразу трех журналистских конкурсов: конкурса на лучшее освещение деятельности ЗСО, конкурса городских и районных газет «Золотое перо», а также конкурса городских и районных телерадиокомпаний «Открытый взгляд». В этом году церемония впервые после объявления пандемии прошла офлайн.

«Эта церемония еще один яркий повод, чтобы выразить вам слова признательности за честный и нелегкий труд, за талант и помощь в решении актуальных проблем нашего региона», — обратился к победителям заместитель председателя Заксобрания области, председатель комитета ЗСО по информационной политике Олег Гербер.

Ольга Семенюк получила диплом второй степени в номинации «Информационные агентства» за серию публикаций о социальных законопроектах, которые посвящены поддержке детей, в том числе с редкими заболеваниями, а также семей мобилизованных.