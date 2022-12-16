Журналист Первого областного информагентства Ольга Семенюк стала лауреатом конкурса на лучшее освещение деятельности ЗСО региона. Награждение победителей прошло в пятницу, 16 декабря.
На церемонии отметили победителей сразу трех журналистских конкурсов: конкурса на лучшее освещение деятельности ЗСО, конкурса городских и районных газет «Золотое перо», а также конкурса городских и районных телерадиокомпаний «Открытый взгляд». В этом году церемония впервые после объявления пандемии прошла офлайн.
«Эта церемония еще один яркий повод, чтобы выразить вам слова признательности за честный и нелегкий труд, за талант и помощь в решении актуальных проблем нашего региона», — обратился к победителям заместитель председателя Заксобрания области, председатель комитета ЗСО по информационной политике Олег Гербер.
Ольга Семенюк получила диплом второй степени в номинации «Информационные агентства» за серию публикаций о социальных законопроектах, которые посвящены поддержке детей, в том числе с редкими заболеваниями, а также семей мобилизованных.