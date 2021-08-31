Журналисты медиахолдинга «Первый областной» стали дипломантами конкурса на лучшее произведение—2021

Итоги конкурса подвел Союз журналистов России

Накануне, 30 августа, Союз журналистов России подвел итоги профессионального конкурса на лучшее журналистское произведение 2021 года. Журналисты медиахолдинга «Первый областной» стали дипломантами конкурса, сообщается на сайте Союза.

У редактора отдела социальной информации Первого областного информагентства (входит в состав медиахолдинга «Первый областной») Ирины Голлай победителем стал материал «Живущая на 500 рублей семья Мангунгу из Миасса сможет купить квартиру».

Корреспондент телеканала ОТВ (входит в состав медиахолдинга «Первый областной») Маргарита Хижняк стала дипломантом конкурса за документальный фильм «Монастырь. Жизнь монахини».

Награждение победителей состоится на юбилейном XXV Форуме современной журналистики «Вся Россия-2021», который пройдет с 11 по 16 сентября в Сочи.

Всего к участию в конкурсе была допущена 401 заявка, 55 из которых — от интернет-СМИ, 222 — от газет, 23 — от журналов, 15 — от радио и 86 — от телекомпаний.