Накануне, 30 августа, Союз журналистов России подвел итоги профессионального конкурса на лучшее журналистское произведение 2021 года. Журналисты медиахолдинга «Первый областной» стали дипломантами конкурса, сообщается на сайте Союза.
У редактора отдела социальной информации Первого областного информагентства (входит в состав медиахолдинга «Первый областной») Ирины Голлай победителем стал материал «Живущая на 500 рублей семья Мангунгу из Миасса сможет купить квартиру».
Корреспондент телеканала ОТВ (входит в состав медиахолдинга «Первый областной») Маргарита Хижняк стала дипломантом конкурса за документальный фильм «Монастырь. Жизнь монахини».
Награждение победителей состоится на юбилейном XXV Форуме современной журналистики «Вся Россия-2021», который пройдет с 11 по 16 сентября в Сочи.
Всего к участию в конкурсе была допущена 401 заявка, 55 из которых — от интернет-СМИ, 222 — от газет, 23 — от журналов, 15 — от радио и 86 — от телекомпаний.