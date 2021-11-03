Журналист ИА «Первое областное» стал победителем двух всероссийских конкурсов

Виталия Гущинского отметили за публикации историй иностранцев в Челябинске

Журналист ИА «Первое областное» Виталий Гущинский стал победителем всероссийских профессиональных конкурсов TIME CODE и «Вызов — XXI век». Награда за победу в TIME CODE уже нашла своего героя — в минувшую субботу Виталию вручили призы в екатеринбургском Дворце молодежи. Наш корреспондент заявился в номинации «Фоторепортаж» со своей серией работ об интернациональном студенческом общежитии.

«Еще в прошлом году девочки с факультета попросили меня помочь им с материалом для практики. Они писали про самое старое общежитие города, где живут студенты ЮУрГУ, в том числе иностранные. Мы стучались во все комнаты, часто нас не понимали, иногда откровенно выгоняли. Но некоторые ребята с интересом отнеслись к журналистам и охотно рассказали об опыте своего переезда. Притом с ребятами из Африки, например, по соседству живут русские студенты. Для меня стало вызовом рассказать об этом без слов, используя только фотоаппарат», — делится Виталий.

На награждение в Екатеринбург приехали молодые журналисты со всей страны. Победителям вручили статуэтки, дипломы и ценные призы. После торжественной церемонии всех гостей ждали мастер-классы от опытных журналистов. Одним из спикеров, например, стал автор YouTube-канала «#ещенепознер» Николай Солодников.

С конкурсом молодежной журналистики «Вызов — XXI век» все еще интереснее. Организатор — Минцифры России. Виталий взял верх в номинации «Межнациональные и межконфессиональные отношения» с серией из трех публикаций об иностранцах в Челябинске. Для создания одного из материалов корреспондент встретился с парнем из Египта, приехавшим учиться в столицу Южного Урала. Египтянин рассказал о том, к чему он в России до сих пор не может привыкнуть и в каких неожиданных моментах наши культуры сложно отличить друг от друга. В двух других статьях — истории американца и марокканца, также связавших свою жизнь с Челябинском.

«Когда человек другой культуры приезжает к нам, он смотрит на нас, наш город по-другому. Вот и интересно глазами иностранцев открывать давно знакомые вещи с новой стороны», — рассуждает журналист.

Награждение победителей «Вызова — XXI век» состоится 25 ноября в Москве.