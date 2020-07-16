Журналист Андрей Лошак рассказал Дудю подробности о кыштымском гуманоиде Алешеньке

В невероятной и мистической истории он разбирался в 1996 году.

Послушать 00:00

История Кыштымского карлика вновь всплыла в интернете. Новые подробности мистической истории рассказал журналист «Намедни» Андрей Лошак в ходе интервью с Юрием Дудем. Интервью опубликовано на канале «вДудь».



Юрий Дудь спросил Андрея Лошака об истории, в которой он пытался разобраться в 1996 году. В Кыштыме люди сообщили, что пожилая женщина нашла и выкармливает гуманоида.

«Я обнаружил историю про Алешеньку и мне показалось, что это метафора нашей жизни. В „Намедни“ появился отдел странных историй, туда стекалось безумие, мы регулярно делали подобные сюжеты, про звездотроны, и подобные вещи. Но это была совершенно другая история, мне казалось, что там есть нечто глубокое. Я туда поехал и начал поиск эти контактеров, тех, кто вступал в контакт и видели его живым или мертвым», — рассказал в ходе интервью Андрей Лошак.

Как отмечает журналист, он так и не понял, чем на самом деле был Алешенька. Версий было много, начиная от самых безумных, которые утверждали, что это инопланетянин, заканчивая тем, что это был результат выкидыша.

«Был взят материал на исследование, проведена ДНК экспертиза, в результате которой, якобы были найдены остатки человеческого ДНК. Это мог быть выкидыш. Это вполне возможно, поскольку в этих местах случилась крупнейшая ядерная катастрофа. Там до сих пор нельзя купаться в реках, стоят знаки „Радиация“», — отмечает Андрей Лошак.

Однако, по словам журналиста, все, кто контактировал с Алешенькой, употребляли алкогольные напитки, бабушка, которая о нем заботилась, имела психиатрический диагноз. На данный момент все, кто мог знать, где Кыштымский карлик — мертвы, где находится тело — неизвестно.