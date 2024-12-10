Журналист 1obl.ru победил в конкурсе Заксобрания Челябинской области

Награды получили и другие сотрудники медиахолдинга «Первый областной»

Журналистские материалы, посвященные деятельности Законодательного собрания Челябинской области, стали победителями в конкурсе профессионального мастерства. Заслуженные награды получили журналисты медиахолдинга «Первый областной».

«Слово журналиста сегодня становится своеобразным оружием. Все мы понимаем, что такое фейки и как их распространяют, мы вместе с вами с ними активно боремся. Несите людям только достоверную, выверенную, правдивую информацию. Сегодня здесь только лучше из лучших, я вас искренне поздравляю с победой. Желаю больше позитивных информационных поводов в работе, тем более в преддверии Нового года», — обратился к победителям конкурсов председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер.



Первое место в конкурсе на лучшее освещение деятельности Заксобрания Челябинской области среди сетевых изданий занял редактор отдела экономики ИА «Первое областное» Константин Бабушкин. Комиссии он представил подборку материалов: интервью с Олегом Гербером и около десятка новостей о бюджете, налогах и кадровых изменениях.

«Мне очень приятно, что Заксобрание Челябинской области оценило мою работу. Вообще информационное агентство „Первое областное“ круглый год рассказывает о работе ЗСО. В первую очередь мы говорим о бюджете, его корректировках, кадровых изменениях и о том, что происходит с нашим парламентом», — рассказывает Константин Бабушкин.







Две награды в этом же конкурсе, только среди теле- и радиоканалов, получили главный редактор Андрей Фролов и продюсер Мария Полевщикова радио «Business FM Челябинск». Они разделили между собой второе и третье места.





«Мы очень много работаем с Заксобранием в нашем эфире. Пишем про депутатов, встречаемся со спикерами. Прежде всего мы создаем новостные поводы, которые интересны нашим слушателям. Деятельность ЗСО входит в это число. Заксобрание принимает законы, по которым живет и развивается бизнес, да и все южноуральцы», — сказал Андрей Фролов.

С победой в конкурсах коллег поздравила председатель регионального Союза журналистов Светлана Зайцева.

«Вы в очередной раз подтверждаете свой профессионализм и преданность служению своему делу. Законодательному собранию большое спасибо за то, что не только награждаете победителей конкурсов, но и за то, что устраиваете для них небольшой праздник, который так необходим журналистам в их информационном конвейере», — сказала она.



В конкурсе журналистов городских и районных телерадиокомпаний «Открытый взгляд» третье место в номинации «Лучший выпуск новостей» заняла Анна Попова — главный редактор «Копейск-ТВ» медиахолдинга «Первый областной».





На этом награждения журналистов медиахолдинга «Первый областной» не заканчиваются, впереди их еще отметят в министерствах Челябинской области.



