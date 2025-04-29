Жуки-короеды попали в леса Челябинской области по железной дороге

Ученые продолжают искать эффективный метод борьбы с вредителем

Экологи и ученые выяснили, что поражающий в лесах Челябинской области пихты уссурийский полиграф мог попасть на территорию Южного Урала по железной дороге вместе с лесопродукцией из Сибири, сообщили на выездном заседании координационного совета при губернаторе по вопросам экологии в Златоусте, сообщает пресс-служба нацпарка «Таганай».

«Пройдя по привязанным к транспортным коридорам поисковым маршрутам, эксперты выявили локальные очаги массового размножения этого вредителя. Погибшие пихты есть в районах Аши, Бакала, Златоуста, Нязепетровска, а также в ряде региональных особо охраняемых природных территорий»,— сообщили на заседании.

Сейчас сотрудники нацпарка вместе с экологами и ведущими научными коллективами четырех институтов ищут методы борьбы с вредителем.

Напомним, летом 2024 года погибшие от вредителя пихты обнаружили на набережной Нижнего Кыштыма. После уссурийского полиграфа выявили в Нязепетровском районе. В сентябре жуки-короеды добрались пихтового леса Таганая. Зараженные деревья пришлось срубать и сжигать.