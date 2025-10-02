Жук-короед атаковал почти 800 гектаров леса под Миассом

В регионе ввели две новые карантинные зоны из‑за уссурийского полиграфа

На Южном Урале ввели две новые карантинные зоны в лесах под Миассом. Массивы атаковал вредитель — уссурийский полиграф. Жука выявили в четырех кварталах Новоандреевского участкового лесничества на общей площади 796 гектаров, сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

На этих участках введены ограничения: из карантинной зоны запрещен вывоз посадочного материала, срезанных ветвей пихты и ели, а также рождественских деревьев. Владельцы лесных угодий обязаны вырубить и уничтожить зараженные деревья.

На сегодняшний день в регионе действует восемь карантинных зон по этому вредителю: в Нязепетровском, Златоустовском, Кусинском и Миасском районах.