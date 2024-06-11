«ЖКХ для людей»: челябинцев учат говорить на одном языке с коммунальщиками

Один из инициаторов соцпроекта — медиахолдинг «Первый областной»

В Челябинске продолжается реализация социального проекта «ЖКХ для людей». Его главная задача — научить собственников жилья грамотно общаться с коммунальщиками. Инициаторы проекта — медиахолдинг «Первый областной», региональное отделение общества «Знание» и Региональный центр правовых компетенций в сфере ЖКХ «Дом».

Очередной семинар с участием экспертов в сфере жилищно-коммунального хозяйства состоится 19 июня. Тема семинара — «Эффективное и грамотное взаимодействие собственников и Совета многоквартирного дома с государственными органами, управляющей организацией, обслуживающей дом, ресурсоснабжающими организациями».

Партнеры проекта — Центр управления регионом, Госжилинспекция Челябинской области и администрация Челябинска.

Записаться на семинар, который начнется в Доме архитектора 19 июня в шесть часов вечера, можно в группе социальной сети «ВКонтакте» по ссылке https://vk. com/region_dom либо по телефонам: +7 (351) 777-29-80, +7-919-353-76-01.