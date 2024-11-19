ЖКХ для людей: челябинцев научат грамотно разговаривать с коммунальщиками

Медиахолдинг «Первый областной» и общество «Знание» продолжают серию бесплатных интерактивных семинаров

Медиахолдинг «Первый областной» совместно с Челябинским обществом «Знание» и Региональным центром правовых компетенций в сфере ЖКХ «ДОМ» проводит уникальные интерактивные бесплатные семинары в рамках регионального социального проекта «ЖКХ для людей». Ближайший состоится в среду, 20 ноября.

На этих семинарах эксперты делятся лучшими практиками и инновационными решениями по созданию комфортного и безопасного пространства для жителей. Во время общения участники могут получить консультацию по теме ЖКХ, узнать, как эффективно взаимодействовать с управляющими компаниями и даже как снизить коммунальные платежи без ухудшения качества услуг.

Тема ближайшего семинара, который пройдет в Доме архитектора (Ленина, 41а), — «Особенности формирования фонда капитального ремонта на специальных счетах. Изменения федерального законодательства, направленные на усиление контроля качества проведения капремонта многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на специальном счете».

Начало — в 18:00, вход свободный. 18+.

Записаться на семинар можно в группе соцсети «ВКонтакте» либо по телефонам: +7 (351) 777-29-80, +7-919-353-76-01

Партнеры проекта:

• Центр управления регионом Челябинской области

• Госжилинспекция Челябинской области

• администрация Челябинска

• Фонд «Регоператор капремонта общего имущества в МКД Челябинской области»