Предприятия ЖКХ Челябинской области задолжали 1,8 млрд рублей за электроэнергию

«Уралэнергосбыт» подал на банкротство восьми предприятий

Компания «Уралэнергосбыт» уведомила о запуске процедуры банкротства восьми предприятий ЖКХ Челябинской области. В списке должников — управляющие компании в статусе ООО, товариществ и МУПа из Еткульского, Коркинского, Кизильского, Кунашакского районов, Челябинска, Кыштыма и Чебаркуля. По данным поставщика электроэнергии, суммарный долг потенциальных банкротов — почти 77,5 млн рублей.

В компании предупредили, что в случае банкротства счета предприятий будут заблокированы. Суммы задолженностей у коммунальщиков разные: ООО «Еткульский Районный Водоканал» должно 7,6 млн руб.; коркинское ООО Управляющая компания «ВЕРТИКАЛЬ+» — 15,9 млн; ООО «ИРМИ-ЖКХ» — долг 20,1 млн. У последних долги в Красноармейском районе — 12,8 млн, Кыштыме — 5,8 млн, Еткуле — 1,5 млн рублей. Также в потенциальных банкротах — чебаркульское ООО «УК КурортСтройСервис» — долг 2,8 млн, кизильское ООО «Квартирный вопрос» — 3,1 млн, МУП Кунашакского района по рыборазведению и рыболовству «БАЛЫК» — 9,8 млн рублей.

Челябинские компании: ТСН СНТ «Жилищник» и ООО «Промышленно-гражданское строительство 174» задолжали 8 и 10 млн рублей соответственно.

«Уже в следующем году таких решений может стать гораздо больше, ведь общая сумма долгов предприятий ЖКХ продолжает расти, за год прирост составил 26,2%, достигнув к середине декабря суммы в 1,8 млрд рублей. По подсчетам энергетиков, более 100 предприятий по всей области находятся на различных стадиях банкротства или имеют его признаки», — отметили в компании.

В «Уралэнергосбыте» вспомнили прецедент, как 6 декабря этого года суд привлек к субсидиарной ответственности администрацию Саткинского района и обязал выплатить долг предприятий ЖКХ на сумму 156,9 млн рублей из собственного бюджета.

