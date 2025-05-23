Жизнь после фронта: как южноуральский боец СВО один воспитывает дочь

Он вернулся со спецоперации ради своего ребенка

Отправившись на СВО, Александр Горохов из поселка Роза Челябинской области не мог и представить, что совсем скоро его жизнь кардинально изменится. Всего спустя месяц службы он получил тяжелейшее известие, которое навсегда изменило его путь и заставило вернуться домой. История испытаний, мужества и надежды — в материале журналиста ИА «Первое областное».







Когда началась спецоперация и была объявлена мобилизация, у Александра не было сомнений, что повестка придет и ему.

«Во время срочной службы я был заместителем командира взвода, артиллерия. Мы все понимали, что как раз артиллерия и пойдет первой», — рассказывает Александр.

Это был вопрос времени. Александр тогда работал на БелАЗе. Однажды, когда он возвращался с карьера, ему позвонили из военкомата и рассказали о повестке.

«Я тогда по рации всем своим сказал: „Все, мужики, у меня повестка, я поехал на Украину“», — вспоминает он.

Тогда ему сказали, что можно оформить бронь. Но Александр для себя уже твердо решил: если нужно — он пойдет на СВО.

«Я мужик. Надо — иду! Сомнений в решении у меня не было», — говорит Александр.

Тогда его провожала вся семья, друзья, знакомые. Приехала проводить супруга Ксения, с которой как раз на тот момент наладились отношения. Дочь Алису посвящать в детали не стали. Александр вспоминает, что было очень тяжело внутри.

«Я шел с пониманием того, что это билет в один конец. Все может быть, и обратной дороги нет», — рассказывает Александр.

Жена на прощание произнесла пророческие слова.

«Говорит, такое ощущение, как будто последний раз с тобой видимся», — вспоминает он.

В тот момент он не придал этому особого значения.





Он практически сразу стал участвовать в боевых заданиях. Был сапером в инженерно-саперном батальоне. Это одна из самых опасных профессий. Не раз возникали ситуации, когда казалось, что эти секунды — последние в жизни.

«Главное тогда было — себя сохранить. О доме, семье не думаешь вообще. Абстрагируешься от всего и выживаешь», — делится Александр.

В перерывах на отдых он выходил на связь с семьей. В одном из разговоров Ксения сообщила, что у нее рак IV стадии. Сослуживцы Александра пытались подбодрить его. Он сам был уверен в том, что все будет хорошо.

«Мы даже планы строили там на будущее, что еще одного ребенка родим», — вспоминает он.

Однажды, когда после выполнения боевой задачи он ехал в Донецк, ему позвонили врачи и сказали, что нужно торопиться. Тогда он понял, что ситуация критическая. Спустя чуть более месяца боевых действий Александр срочно возвращался домой к жене. Но не успел. Он проезжал Волгоград, когда позвонил отец и сообщил, что Ксении не стало.

Тогда самым страшным для него был предстоящий разговор с дочерью. К моменту встречи Алиса уже все знала.





После возвращения в мирную жизнь у него не раз возникало желание вернуться обратно, к своим братьям на СВО. Но теперь у него другая важная миссия — воспитать дочку и создать семью.

Свободное время они любят проводить вдвоем, смотреть фильмы или ходить по магазинам.





В школе, где учится Алиса, висят фотографии героев СВО, среди которых и фото Александра.

«Когда первый раз увидела, что фотография моя там висит, ходила гордилась. У нее все спрашивали, а кем у тебя папа работает, правда ли я там был», — рассказывает он.

Дочь помогает Александру пережить трагедию и не опускать руки.

«Мы люди, воспринимать нужно адекватно все ситуации. Значит, так суждено было произойти. Конечно, очень горько, очень больно от этого всего. Но жизнь продолжается. Моя задача — сделать дочь счастливой», — говорит Александр.