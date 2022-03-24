Жизнь после блокировки. Тест: какая соцсеть вам подойдет

Куда податься пользователям закрытых в России сетей

В России за последнее время были заблокированы несколько соцсетей. Контент-мейкеры вместе со своей аудиторией спешно перебираются на другие площадки. А где будет комфортнее всего вам? Давайте попробуем разобраться с помощью теста!