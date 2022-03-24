В России за последнее время были заблокированы несколько соцсетей. Контент-мейкеры вместе со своей аудиторией спешно перебираются на другие площадки. А где будет комфортнее всего вам? Давайте попробуем разобраться с помощью теста!
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