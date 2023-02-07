«До публикации в социальных сетях сигналы о положении этой женщины в органы социальной защиты не поступали. Наши работники установили, что уход за бабушкой осуществляет ее внук. Он обеспечивает ее питанием и предметами первой необходимости. С внуком проведена встреча и достигнуты договоренности об организации социального обслуживания на дому. Сама женщина к настоящему моменту согласия на социальное обслуживание не выразила. Поэтому мы проводим переговоры с родственникам, чтобы женщина пускала соцработника», — пояснили в пресс-службе.
В ведомстве говорят, что ситуация с бабушкой находится на контроле. Кроме того условия жизни старушки проверяют прокуратура, полиция и Следственный комитет.
Напомним, ранее соседи пенсионерки рассказали историю ее жизни в социальных сетях. По словам жильцов многоквартирного дома, бабушка не в состоянии себя обслуживать из-за провалов в памяти — она теряется в пространстве и не понимает, где находится.