Живущей впроголодь пенсионерке из Троицка готовы выделить соцработника

Пока женщина отказывается от помощи соцзащиты

В Троицке работники городского управления социальной защиты проверили условия жизни пенсионерки, за которой, по словам соседей, почти не присматривают ее близкие. Женщине предложили выделить соцработника, но пока она отказалась. Об этом ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе Минсоца Челябинской области.

«До публикации в социальных сетях сигналы о положении этой женщины в органы социальной защиты не поступали. Наши работники установили, что уход за бабушкой осуществляет ее внук. Он обеспечивает ее питанием и предметами первой необходимости. С внуком проведена встреча и достигнуты договоренности об организации социального обслуживания на дому. Сама женщина к настоящему моменту согласия на социальное обслуживание не выразила. Поэтому мы проводим переговоры с родственникам, чтобы женщина пускала соцработника»,

— пояснили в пресс-службе.

В ведомстве говорят, что ситуация с бабушкой находится на контроле. Кроме того условия жизни старушки проверяют прокуратура, полиция и Следственный комитет.