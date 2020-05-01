Животные челябинского экстрим-клуба остались без еды в период коронавируса

Однако в региональном Минсельхозе сообщили, что пытались помочь клубу, но его руководство не устроили условия.

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В связи с распространением коронавируса и введением ряда ограничений многие учреждения, зависящие от клиентов, стали нести огромные убытки. Ещё хуже, если это конные клубы и другие клубы, в которых обитают животные. В затруднительном положении оказался и челябинский экстрим-клуб «Быстрай», предоставляющий различные услуги, включая конный клуб, хаски-центр и мини-зоопарк. Посетителей нет, животных кормить нечем. И его директор Алексей Быстрай теперь просит помощи в социальных сетях, сообщая, что государство помогать не желает. Редакция сайта «Первый областной» попыталась разобраться в ситуации.

«Хозяин клуба как мог до последнего сражался за клуб, звонил в местную администрацию, пытался взять кредит, обращался в министерство сельского хозяйства, но помощи нет. Сейчас ему помогают лишь друзья... В день уходит около 3 тыс рублей на корм животным. Он от них не отказывается, готов взять кредит, но ему не дают»,— сообщили нам в редакцию.

На своей странице в социальной сети Facebook Алексей Быстрай опубликовал реквизиты банковской карты и попросил всех неравнодушных помочь с едой для зверей, а это и табун лошадей, и страусиная ферма, и домашняя ферма с кроликами, утками, гусями, павлинами и прочими. И обещал вернуть все деньги, как только ситуация стабилизируется. Но действительно ли власти отказались помогать клубу, мы выяснили у министерства сельского хозяйства Челябинской области.

Там объяснили, что представители экстрим-клуба обращались в Минсельхоз не напрямую, а через посредников. Но заявка была рассмотрена, и, как оказалось, клуб занимается не только конным спортом.

«В настоящее время мы помогаем с сеном четырем конным клубам, которые занимаются с детьми, которые имеют проблемы со здоровьем. Поэтому были выстроены приоритеты в их пользу. Кроме того, это сено мы поставляем не на бюджетные средства. Мы договариваемся с фермерами, которые в качестве благотворительной помощи его передают конным клубам. Но проблему клуба „Быстрай“ мы не оставили совсем без внимания. Среди их услуг есть и прокат квадроциклов, и другие платные услуги. Мы нашли для них фермера, который готов был предоставить им сено по сниженной цене. Но, судя по всему, их это не устроило»,— ответили в ведомстве.

Кроме того, в Минсельхозе добавили, что проблема клуба рассматривается до сих пор: власти продолжают искать благотворителей, которые согласятся поддерживать такие объединения.