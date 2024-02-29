Животноводы уральских регионов обсудили в Челябинске безопасность производимой продукции

Глава службы по ветнадзору Сергей Данкверт поручил ограничить ввоз живых животных из Казахстана

В Челябинск с рабочим визитом прибыл руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт, в совещании с ним приняли участие замгубернатора региона Сергей Сушков, а также представители органов власти Свердловской и Курганской областей, руководители крупнейших предприятий по производству животноводческой продукции из трех регионов. Они обсудили продовольственную безопасность и расширение экспорта производимой продукции.



Сергей Данкверт на совещании обратил внимание на безопасность производимой и завозимой на территорию страны продукции.

«Прошел период, когда говорили, что надо накормить страну. Нужно заботиться не только о стране, но и об экспорте, который начал развиваться. Та продукция, которая идет из регионов, имеет экспортный потенциал», — отметил глава Россельхознадзора РФ.

Россия стала крупнейшим экспортером по многим видам продукции. Он обратил внимание, что для выхода на экспорт нужно соответствовать определенным критериям. В то же время стоит внимательней относиться к той продукции, которую завозят из Казахстана.

«Крайне рекомендовано из Казахстана ограничивать ввоз живых животных. Перемещения без документов быть не должно», — подчеркнул Сергей Данкверт.

Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин добавил, что в этом году усилят вакцинацию личных подсобных хозяйств, в которых содержат птицу. Это связано с рисками по возникновению высокопатогенного гриппа птиц. Кроме того, на челябинских птицеводческих предприятиях усилят соответственные профилактические мероприятия.