Зима на Южном Урале каждый день удивляет то аномальными морозами, сильными метелями, то ярким солнцем и гало. Деревья надевают пушистые «шубки» из инея, горы — снежные «шапки и шарфы», а степи и поля заворачиваются в белоснежные одеяла. Города и села то впадают в зимнюю спячку, то в яркой подсветке, будто в праздничном наряде, спешат на вечеринку. В информагентстве «Первое областное» собрали эти живописные образы со всей Челябинской области, а читателям предлагаем полюбоваться и предложить свои ассоциации на эти потрясающие виды.
Автор фото: Мария Шовина
Автор фото: Ольга Мартюшева
Так, Челябинск уже в новом, 2023 году, выглядит то вялым, уставшим после праздников, подтверждая репутацию сурового. А в ясный морозный день он вновь яркий, цветной и жизнерадостный.
Автор фото: Виталий Гущинский
А в Сатке жители сами выкладывают фотографии лучших, на их взгляд, пейзажей родного края. Местный центр туризма организовал фотоконкурс «Зимняя Сатка». Очарование гор, озер, закатов, дорог и улиц, — в подборке.
Автор фото: Анна Горбушина
Автор фото: Розалина Мурясова
Автор фото: Ольга КузьменкоМагнитогорск накануне удивил горожан розовым рассветом. Металлурги поспешили поделиться такой красотой в социальных сетях.
Автор фото: Alex
Сельские улочки и белоснежные дороги не менее живописны. Эти фотографии Чесмы, Кидыша, Бутырки вызвали восторг не только местных жителей, но больше горожан.
Автор: Марина Овчинникова
Автор фото: Ирина Ложкина
Еще больше атмосферных фото — в карусели к материалу.
А если вы хотите полюбоваться на животных зимой — это легко можно сделать в нашем другом материале.