Живописная зима в Челябинской области: подборка атмосферных фотографий

Природа в одеянии из инея и города в праздничной подсветке, — таким мы видим Южный Урал

Зима на Южном Урале каждый день удивляет то аномальными морозами, сильными метелями, то ярким солнцем и гало. Деревья надевают пушистые «шубки» из инея, горы — снежные «шапки и шарфы», а степи и поля заворачиваются в белоснежные одеяла. Города и села то впадают в зимнюю спячку, то в яркой подсветке, будто в праздничном наряде, спешат на вечеринку. В информагентстве «Первое областное» собрали эти живописные образы со всей Челябинской области, а читателям предлагаем полюбоваться и предложить свои ассоциации на эти потрясающие виды.

Автор фото: Мария Шовина

Автор фото: Ольга Мартюшева

Так, Челябинск уже в новом, 2023 году, выглядит то вялым, уставшим после праздников, подтверждая репутацию сурового. А в ясный морозный день он вновь яркий, цветной и жизнерадостный.













Автор фото: Виталий Гущинский

А в Сатке жители сами выкладывают фотографии лучших, на их взгляд, пейзажей родного края. Местный центр туризма организовал фотоконкурс «Зимняя Сатка». Очарование гор, озер, закатов, дорог и улиц, — в подборке.



Автор фото: Анна Горбушина





Автор фото: Розалина Мурясова





Автор фото: Ольга Кузьменко

Магнитогорск накануне удивил горожан розовым рассветом. Металлурги поспешили поделиться такой красотой в социальных сетях.

Автор фото: Alex

Сельские улочки и белоснежные дороги не менее живописны. Эти фотографии Чесмы, Кидыша, Бутырки вызвали восторг не только местных жителей, но больше горожан.









Автор: Марина Овчинникова









Автор фото: Ирина Ложкина

Еще больше атмосферных фото — в карусели к материалу.

А если вы хотите полюбоваться на животных зимой — это легко можно сделать в нашем другом материале.