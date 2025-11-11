Жителю Челябинской области запретили держать свиней

Суд постановил ликвидировать хозяйство из‑за грубых нарушений ветеринарных правил и жалоб соседей

Сосновский районный суд постановил, что житель поселка Полевого обязан в течение полугода прекратить содержание свиней и ликвидировать последствия своей деятельности. Основанием для решения стали многочисленные нарушения, выявленные Россельхознадзором, и иск от соседей, страдавших от антисанитарии, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки инспекторы Россельхознадзора обнаружили в хозяйстве гражданина П. грубые несоблюдения ветеринарных правил: разрушенное ограждение, свободный выгул животных, недостаточное расстояние до соседних участков и отсутствие навозохранилища.

Также выяснилось, что владелец не проводил обязательную вакцинацию и диагностические исследования свиней, что создавало угрозу распространения заразных заболеваний. На собственника было наложено предостережение, однако ситуацию это не изменило.

Помимо действий надзорного ведомства, к решению суда привели жалобы местных жителей, которые страдали от неприятного запаха, нашествия грызунов и насекомых. Суд согласился с тем, что использование земельного участка под свинарник нарушает градостроительные регламенты поселения.

Теперь владелец хозяйства обязан закрыть свинарник, вывезти отходы и очистить территорию.