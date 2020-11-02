Жителю Челябинской области вынесут приговор за истязание сына-школьника

Ребёнка изъяли из семьи.

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Прокуратура Кунашакского района утвердила обвинительное заключение по делу в отношении 34-летнего жителя села Новобурино. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание»).

Установлено, что с мая по август 2020 года пьяный мужчина систематически наносил побои своему семилетнему сыну, оскорблял, причиняя боль и страдания. Семья состоит на учете как находящаяся в трудной жизненной ситуации. С 2015 года мать мальчика состоит на учете как родитель, не исполняющий своих обязанностей по воспитанию ребенка. За три месяца избиений со стороны отца преступление не заметили ответственные лица, это означает, что контроль над семьей был недостаточным.

«В результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками МУ „Кунашакский центр социального обслуживания населения“ совершение преступления отцом своевременно не выявлено, а установлено в результате планового рейдового мероприятия сотрудниками полиции. Руководителям Управления образования и Управления социальной защиты населения администрации Кунашакского района внесены представления об устранении нарушений закона и привлечении виновных должностных лиц к ответственности», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Мальчика изъяли из семьи и поместили в центр помощи детям.