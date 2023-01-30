Жителю деревни Казанцево Сосновского района списали 59,5 тысячи рублей за погашение задолженности и оплату начислений. Всего в рамках новогодней акции южноуральцам, погасившим долги за электроэнергию, списали восемь миллионов пени, рассказали в «Уралэнергосбыте».
«Штрафы за просрочку платежа списаны с 50 тысяч лицевых счетов. 5,7 миллиона рублей — за электроэнергию и 2,6 миллиона — за отопление», — отметили в «Уралэнергосбыте».
В Челябинске самое большое списание пени за электроэнергию — восемь тысяч рублей, за отопление — 34 тысячи.
Все списания проходили в рамках двух акции: «Год бесплатного электричества» среди челябинцев — клиентов «УСТЭК-Челябинск» и «В новый год без хлопот» — для жителей области. Челябинцам предстояло оплатить сразу две услуги — электроэнергию и отопление. Все участники, выполнившие условия, получили квитанции за январь без пени.
В компании отметили, что на списаниях подарки для южноуральцев не закончатся. 31 января в 14:00 компания разыграет 60 сертификатов на бесплатную электроэнергию номиналом четыре тысячи рублей. Розыгрыш будут транслировать на сайте «Первого областного». А в прямом эфире программы «Наше Утро» на ОТВ выберут трех обладателей новых ноутбуков. В розыгрыше компьютеров примут участие те, кто совершил все оплаты за прошлый год за электроэнергию и отопление.