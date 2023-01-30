Жителю челябинского пригорода списали 60 тысяч рублей пени за долги по электричеству

Между пользователями разыграют сертификаты на бесплатную электроэнергию

Жителю деревни Казанцево Сосновского района списали 59,5 тысячи рублей за погашение задолженности и оплату начислений. Всего в рамках новогодней акции южноуральцам, погасившим долги за электроэнергию, списали восемь миллионов пени, рассказали в «Уралэнергосбыте».

«Штрафы за просрочку платежа списаны с 50 тысяч лицевых счетов. 5,7 миллиона рублей — за электроэнергию и 2,6 миллиона — за отопление», — отметили в «Уралэнергосбыте».

В Челябинске самое большое списание пени за электроэнергию — восемь тысяч рублей, за отопление — 34 тысячи.

Все списания проходили в рамках двух акции: «Год бесплатного электричества» среди челябинцев — клиентов «УСТЭК-Челябинск» и «В новый год без хлопот» — для жителей области. Челябинцам предстояло оплатить сразу две услуги — электроэнергию и отопление. Все участники, выполнившие условия, получили квитанции за январь без пени.

В компании отметили, что на списаниях подарки для южноуральцев не закончатся. 31 января в 14:00 компания разыграет 60 сертификатов на бесплатную электроэнергию номиналом четыре тысячи рублей. Розыгрыш будут транслировать на сайте «Первого областного». А в прямом эфире программы «Наше Утро» на ОТВ выберут трех обладателей новых ноутбуков. В розыгрыше компьютеров примут участие те, кто совершил все оплаты за прошлый год за электроэнергию и отопление.