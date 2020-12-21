Жителю Челябинска вынесут приговор за кражу инвалидной коляски

Мужчина похитил кресло на вокзале

Прокуратура Еманжелинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летнего Челябинска. Он обвиняется в краже с причинением значительного ущерба гражданину.

Установлено, что 22 ноября ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина проходил лечение в противотуберкулезной больнице в Еманжелинске. Повздорив с медперсоналом, он покинул учреждение и отправился на вокзал. Там он увидел кресло-коляску с электроприводом, которую на время оставила местная жительница-инвалид в связи с поездкой на автобусе в Коркино.

«Обвиняемый похитил коляску, причинив потерпевшей материальный ущерб в размере 67 тысяч рублей. После чего был задержан на территории железнодорожного вокзала Челябинска сотрудниками полиции», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Похищенную коляску вернули владелице. Уголовное дело направили в суд.