Жителям «запретки» в Челябинской области вернули противотанковую пушку

Устройство по требованию Минобороны отправляли на демилитаризацию

Этого события жители Снежинска ждали больше года: на площади Победы вновь появилась пушка «ЗИС-2». Орудие убрали с мемориала в 2021 году после того, как выяснилось, что оно — бесхозное и не имеет соответствующих документов. После демилитаризации в Щучьем Курганской области 50-миллиметровая противотанковая пушка вернулась на свое место, передает корреспондент «Первого областного».

За историей снежинской пушки следил весь город. С 1986 года она стояла у школы № 117: предполагалось, что школьная дружина будет носить имя Советской армии. А затем пушка переехала на площадь Победы, к Вечному огню. Чтобы привести технику в достойный вид, заводчане ядерного центра приложили немало усилий. И к 9 мая 2020 года орудие было отреставрировано.

Осенью 2021 года пушка исчезла с привычного постамента. Замглавы Снежинска Денис Шарыгин пояснял: у города нет документов, которые подтверждали бы право владения орудием. Сведений не нашли ни в одном из архивов. Устройство оформили как выявленное бесхозное имущество. Но оставлять его в качестве памятника было нельзя: Минобороны потребовало провести демилитаризацию.

Прошло больше года — и вот «ЗИС-2» вернулся на свое место. На полигоне в Курганской области пушку покрасили, специальным образом разрезали ствол, и теперь она считается непригодной для использования по изначальному назначению. Орудие, боевой путь которого так и остался загадкой для всех, поставят на учет в снежинском комитете по управлению имуществом. Противотанковая пушка уже официально станет памятником.