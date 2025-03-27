Жителям трех подъездов дома в Красногорском разрешили вернуться в квартиры

Глава Еманжелинского района Евгений Светлов рассказал о результатах обследования пострадавшего дома

Пострадавший при ЧП с газом дом в поселке Красногорском Челябинской области обследовали специалисты. Их вердикт таков: жильцы первого, третьего и четвертого подъездов могут вернуться в свои квартиры. Многие уже это сделали.

«Во втором подъезде ограничен доступ людей с тем, что проводится обследование на безопасность несущих конструкций. Здесь работа проводится совместно с Министерством жилищного хозяйства Челябинской области», — заявил Евгений Светлов.

Когда специалисты будут уверены, что конструкции не представляют опасности, жителям разрешат вернуться обратно. Пока под присмотром полиции они забрали необходимые вещи и документы. От посторонних людей квартиры в подъезде также охраняет полиция.

«Соответствующие службы все работают, отопление есть, освещение, электричество есть, вода есть в доме, газ сейчас по подъезду так же запускается», — сказал глава территории.

Он напомнил, что пострадавшие жители могут разместиться в ПВР. Там можно отдохнуть и перекусить.