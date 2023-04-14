Жителям освобожденных территорий Донбасса доставляют освященные куличи

Ароматный груз направили при содействии Алексея Текслера и Виталия Милонова

Незадолго до главного для всех христиан праздника — Великой Пасхи — в поселок Верхнеторецкое Донецкой области привезут куличи. Об этом в своем телеграм-канале рассказал депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

«Мы готовимся к Пасхе! Совместно с командой Губернатора Челябинской области Алексея Текслера решили порадовать жителей освобожденных территорий ароматными освящёнными куличами. Верим, что добрые дела помогут сделать праздник Пасхи еще более особенным для всех наших людей. Так важно в наше время проявлять взаимопомощь и внимание», — пояснил депутат.

Он также поблагодарил за содействие главу Верхнеторецкой поселковой администрации Сергея Павлова, благодаря которым удалось порадовать мирных жителей.