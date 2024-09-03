Жителям Миньяра подарили футбольное поле

Уже сегодня на нем прошла первая тренировка

В Миньяре сегодня праздник: в городе открыли новое футбольное поле, где смогут заниматься взрослые и дети.

Год назад на Дне металлурга в Аше педагоги миньярского интерната обратились с просьбой к общественному деятелю и учредителю Фонда 2020 Ирине Текслер. Взрослые попросили отремонтировать музыкальный зал в их центре помощи детям и построить под окнами интерната футбольное поле.

«В этом году миньярскому центру помощи детям исполняется 30 лет. Сегодня здесь живут дети в ожидании приемных родителей. Мы решили преподнести им этот подарок и обратились за помощью на Ашинский металлургический завод. И в итоге сегодня открываем такую замечательную площадку», — обратилась к гостям церемонии Ирина Текслер.

Заниматься спортом на новом футбольном поле смогут не только воспитанники интерната, но и все дети города. Сегодня здесь уже прошла тренировка команды футболистов.

«Очень хочу, чтобы новое поле стало местом притяжения и объединения все детей города», — добавила Ирина Текслер.

На церемонии также присутствовал глава Ашинского района Вадим Сергеев.

«Объект появился по инициативе губернатора Алексея Текслера и при финансовой поддержке Ашинского металлургического завода. Уверен, что на этом поле родятся новые футбольные звездочки», — заметил он.

После торжественной церемонии Ирина Текслер побывала в гостях у ребят из центра помощи детям и оценила обновленный музыкальный зал.