В Миньяре сегодня праздник: в городе открыли новое футбольное поле, где смогут заниматься взрослые и дети.
Год назад на Дне металлурга в Аше педагоги миньярского интерната обратились с просьбой к общественному деятелю и учредителю Фонда 2020 Ирине Текслер. Взрослые попросили отремонтировать музыкальный зал в их центре помощи детям и построить под окнами интерната футбольное поле.
«В этом году миньярскому центру помощи детям исполняется 30 лет. Сегодня здесь живут дети в ожидании приемных родителей. Мы решили преподнести им этот подарок и обратились за помощью на Ашинский металлургический завод. И в итоге сегодня открываем такую замечательную площадку», — обратилась к гостям церемонии Ирина Текслер.
Заниматься спортом на новом футбольном поле смогут не только воспитанники интерната, но и все дети города. Сегодня здесь уже прошла тренировка команды футболистов.
«Очень хочу, чтобы новое поле стало местом притяжения и объединения все детей города», — добавила Ирина Текслер.
На церемонии также присутствовал глава Ашинского района Вадим Сергеев.
«Объект появился по инициативе губернатора Алексея Текслера и при финансовой поддержке Ашинского металлургического завода. Уверен, что на этом поле родятся новые футбольные звездочки», — заметил он.
После торжественной церемонии Ирина Текслер побывала в гостях у ребят из центра помощи детям и оценила обновленный музыкальный зал.