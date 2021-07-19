Жителям Миасса возвращают горячую воду, отключенную из-за долгов завода

В городских котельных идет заполнение системы

В Миассе жителям Машгородка и поселка Строителей в понедельник, 19 июля, дали горячую воду. Несколько дней миассцы вынуждены были остаться без газа и горячего водоснабжения из-за отключения котельных по долгам поставщику газа. Миасская мэрия обещает завтра к полудню обеспечить горячей водой весь город, сообщает пресс-служба администрации округа.

В управлении ГОЧС администрации Миасского городского округа уточнили, что городские котельные подключены к газу и идет заполнение системы водой.

«Поскольку без горячего водоснабжения осталась треть жителей города, необходим большой объем воды для заполнения системы. По хорошим прогнозам завтра к полудню горячая вода появится во всех домах. Однако мы не исключаем локальных перебоев во время пуско-наладочных работ. Все аварийные службы и управляющие компании готовы к оперативному реагированию на возможные аварийные ситуации»,— прокомментировал ИА «Первое областное» директор МКУ «Управление ГОЧС» Валерий Карпунин.

Жителям Машгородска и поселка Строителей горячая вода и газ уже поданы. Напомним, отключения прошли в пятницу из-за долгов населения и Миасского машиностроительного завода за услуги газоснабжения.