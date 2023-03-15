Жителям Миасса разослали сообщения о прорыве плотины

В мэрии пояснили, что информация была учебной

Жители Миасса утром в среду, 15 марта, стали получать СМС-сообщения от РСЧС (Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) о том, что сегодня прорвало плотину Поликарповского пруда. Как сообщил читатель ИА «Первое областное», в сообщении говорится, что ЧП случилось в 10 часов утра. Также в короткой СМС говорилось о возможном подтоплении железной дороги по улице Торфянской и Долинной. Выяснилось, что эта информация — часть учений.

«Жителям Миасса стали поступать сообщения о прорыве плотины на Поликарповском пруду. Важно: данная информация учебная. В Миассе проходит масштабная тренировка с привлечением сил и средств РСЧС», — сообщили в МКУ «Управление ГОЧС» Миасса.

Повторные СМС о том, что это учебная информация, на телефоны горожан не приходили: эти сведения появились в социальной сети. Судя по всему, в рамках учений используют разные каналы связи.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в нашем регионе началась подготовка к пропуску весеннего паводка. Учитывать нужно любые сценарии, поэтому сформирована группировка из 10 тысяч человек и 3,3 тысячи единиц техники, которые готовы в любой момент прийти на помощь. Также власти подготовили полсотни пунктов временного размещения на 13,2 тысячи мест.