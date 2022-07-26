Жителям Магнитогорска предложили выбрать новый бренд города

На основе ответов разработают туристические маршруты

Жители Магнитогорска выберут новый туристический бренд города. В специальной форме горожанам предложили проголосовать за один или несколько утверждений, которые отражают дух Магнитогорска. Голосование запустил туристический портал VisitMagnitogorsk.



Вариантов ответа в форме для голосования девять. Из них можно выбрать несколько, либо предложить свой вариант:

Город, в который тянет;

Примагничивая смыслы;

Магнитогорск завораживает;

Бесконечная энергия;

Место сильных;

Город с характером;

Город со стальным характером;

Город стальных традиций;

Магнитка - для жизни.

Значение ответов не объясняют и предлагают выбрать те, которые лучше всего описывают город. На основе самого популярного варианта для туристов разработают новый брендовый маршрут.

Отдать свой голос можно в специальной форме в группе «Вконтакте» и телеграм-канале VisitMagnitogorsk.

