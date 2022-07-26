Жители Магнитогорска выберут новый туристический бренд города. В специальной форме горожанам предложили проголосовать за один или несколько утверждений, которые отражают дух Магнитогорска. Голосование запустил туристический портал VisitMagnitogorsk.
Вариантов ответа в форме для голосования девять. Из них можно выбрать несколько, либо предложить свой вариант:
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Город, в который тянет;
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Примагничивая смыслы;
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Магнитогорск завораживает;
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Бесконечная энергия;
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Место сильных;
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Город с характером;
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Город со стальным характером;
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Город стальных традиций;
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Магнитка - для жизни.
Значение ответов не объясняют и предлагают выбрать те, которые лучше всего описывают город. На основе самого популярного варианта для туристов разработают новый брендовый маршрут.
Отдать свой голос можно в специальной форме в группе «Вконтакте» и телеграм-канале VisitMagnitogorsk.