Жителям Магнитогорска предлагают оценить новогодние арт-объекты

Проголосовать за самую красивую архитектурную форму можно на сайте «Активный житель 74»

Магнитогорск готов к встрече Нового года. Этой зимой власти города построили по два ледовых городка в каждом районе, установили новые и прошлогодние арт-объекты и украсили улицы. Особое внимание горожан привлекают, конечно же, светящиеся архитектурные формы: особенно на их фоне любят фотографироваться дети. Видя интерес жителей, власти Магнитогорска предлагают оценить арт-объекты посредством голосования.

Отдать свой голос за самый красивый объект можно на сайте «Активный житель 74». Голосование продлится до 11 января 2021 года, а участниками могут быть только жители Магнитогорского городского округа.

Отметим, голосовать в этом году и правда есть за что. Например, на площади Народных гуляний установлены светящаяся карета и крылатый Пегас. Еще одну карету жители города могут увидеть в сквере имени Бориса Ручьева. Там же установлены светодиодные снеговики и снежинки. А в сквере Победы можно полюбоваться символом года — бычком.

Оценить жители города могут и фигуры прошлой новогодней кампании: большой шар в виде елочной игрушки, воздушные шары, крылья ангела, снеговика и многое другое.

Напомним, для того чтобы отдать свой голос, необходимо авторизоваться на едином портале госуслуг.