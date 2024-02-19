Жителям Копейска выдают умные тонометры с голосом Сергея Бурунова

Прибор помогает отслеживать скачки артериального давления

В горбольнице Копейска начали применять тонометры, оснащенные программой «Умный мониторинг». Значение артериального давления людей с хроническими заболеваниями теперь в реальном времени передаются лечащим врачам, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

В городской больнице № 1 города Копейска используется уже 27 подобных тонометров. Они выдаются пациентам на месяц, чтобы зафиксировать скачки показателей давления и подобрать необходимую терапию. При помощи устройства и специального приложения возможно фиксировать дневник самонаблюдения и передавать все сведения специалисту, который в случае критических отклонений сможет быстро среагировать прямо с рабочего места.

«Когда появилась возможность поучаствовать в программе, с удивлением обнаружил, что бывают эпизоды повышения АД, и я их совсем не чувствую. Стал наблюдать, в каких ситуациях это происходит, и это оказалось связано со стрессом или чрезмерной физической нагрузкой. При повторных измерениях через несколько минут давление нормализовалось даже без применения лекарственных препаратов. Причем за это время к врачу не ходил, была возможность все обсудить в чате онлайн. Сложностей с подключением не было, вложена подробная инструкция», — отметил пациент копейской городской больницы Александр Чепайкин.

Также для пациентов старшего возраста есть вариант обзвона роботом, которому сообщаются значения артериального давления. Озвучен прибор голосом известного российского актера Сергея Бурунова.