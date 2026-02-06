Жителям Карабаша выплатят компенсацию из-за аварии на теплотрассе

Размер пособия будет рассчитываться индивидуально

Власти Карабаша утвердили порядок выплаты компенсаций жителям, пострадавшим из-за масштабной коммунальной аварии в на теплотрассе, сообщает «ФедералПресс».

Выплаты покроют дополнительные расходы на электроэнергию и водоснабжение в период, когда дома оставались без центрального отопления.

«Разработали алгоритм действий для подачи заявлений на возмещение ущерба жилым помещениям, произошедшего из-за аварии на теплотрассе», — сообщили в мэрии Карабаша.

Размер пособия будет рассчитываться индивидуально, но не превысит 10 тысяч рублей на человека. Для получения выплаты необходимо в течение 90 дней обратиться в свою управляющую компанию и подать документы в мэрию.