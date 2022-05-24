Жителям Донбасса выдали российские документы в Челябинской области

Прибывшие жители могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке

В Челябинской области людям, прибывшим с территории Донецкой, Луганской народных республик и Украины, выдали необходимые для нахождения в России документы. В кратчайшие сроки полицейские оформили свидетельства о предоставлении временного убежища. Это поможет им в упрощенном порядке стать гражданами РФ, сообщили во вторник, 24 мая, в пресс-службе ГУ МВД региона.

Одним из получивших свидетельство стал приехавший из Донецка Алексей Назаров. Мужчина около месяца находится в Челябинске, ранее проживал в Озерске, работал на предприятиях Южного Урала. Рассказал, что планирует и дальше проживать в России.

«Вообще хочется найти сельскую местность, чтобы было свое хозяйство: куры, утки, озеро рядом. Буду здесь что-то искать, жить», — поделился планами Алексей Назаров.

Двое молодых людей из Луганской Народной Республики получили новые паспорта. Для этого они торжественно принесли присягу гражданина Российской Федерации. Прибывшему с Украины мужчине вручили свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Также полицейские провели индивидуальные консультации, рассказав о дальнейшем порядке получения гражданства России.