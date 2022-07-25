Жителям домов в Челябинске начали отключать воду за долги

Санкции применяют к жителям, которые не платили по счетам более полугода

В Челябинске МУП «ПОВВ» начинает мероприятия по отключению воды в частных домах. Мера вынужденная — владельцы не оплачивали услуги по холодному водоснабжению более шести месяцев. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщили в пресс-службе мэрии.

Чтобы избежать неприятностей, хозяину дома необходимо было в течение 20 дней полностью оплатить долги за воду. Неплательщиков предупреждали неоднократно.

«Если у должника нет возможности оплатить коммунальные услуги, мы всех приглашаем в Центры по приему населения ООО „Расчетные системы“, где можно заключить соглашение о реструктуризации долга сроком на шесть месяцев или на год и оплачивать долг частями», — объяснила директор по сбыту МУП «ПОВВ» Ольга Суховерхова.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что жители Челябинской области задолжали за электроэнергию более 1,1 миллиарда рублей. К восьми тысячам потребителей уже применили крайнюю меру — отключение электроснабжения.

В пресс-службе ООО «Уралэнергосбыт» рассказали, что делать, если отключили электричество за долги.