В деревне под Чебаркулем открыли после ремонта ФАП

Из бюджета на ремонтные работы было выделено более 1 миллиона рублей

В Чебаркульском районе завершился ремонт фельдшерско-акушерского пункта в деревне Зауралово Филимоновского сельского поселения в Чебаркульском районе. Местный фельдшер оказывает медицинскую помощь более чем 200 жителям деревни, из которых 44 ребенка, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

В здании поменяли входную группу, окна, полы, заново провели отделку стен и облицовку фасада. Стало светлее и уютнее, ведь зданию, в котором расположен ФАП, не один десяток лет. Кроме того, теперь он обеспечен компьютерами для работы в общей областной медицинской информационной системе.

«Радости моей не было предела. Капитальный ремонт, вода всех видов, канализация и санузел — уют, свет и красота! Работать в таких условиях одно удовольствие! Есть все нужное оборудование и обеспечение. Стаж моей работы 35 лет, и очень приятно, когда твое рабочее место идеально», — делится впечатлениями фельдшер Наталья Халезина.

На капитальный ремонт пункта было выделено более миллиона рублей. Федеральная программа модернизации первичного звена здравоохранения, стартовавшая в Челябинской области в 2021 году, рассчитана на пять лет и включает строительство и капремонт фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), амбулаторий, офисов врачей общей практики, поликлиник и больниц. Также оснащение их автотранспортом и закупку нового современного медицинского оборудования.