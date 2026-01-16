Жителям Малиновки и СНТ предоставили генераторы для обогрева замерзших труб

В домах, где имелось свое оборудование, помогали его запустить

Жителям деревни Малиновки и СНТ оперативно довозили генераторы для обогрева замерзших труб отопления. В домах, где имелось свое оборудование, помогали его запустить.

«С самого начала мы отслеживали через Единую диспетчерскую службу все звонки граждан, поступающих к нам об отключениях, узнавали о ситуации в их домах. Мы брали резервные генераторы, проезжали по адресам, помогали людям. Кому-то помогали запустить их собственные генераторы, чтобы не дать системе отопления замерзнуть», — уточнил начальник отдела по гражданской обороне, антитеррористическим и чрезвычайным ситуациям администрации Сосновского округа Андрей Потешкин.

По его словам, объезд был организован и по тем адресам, где генераторы были установлены собственные, но по каким-то причинам их не удавалось запустить.

Напомним, днем 15 января произошло повреждение кабельно-воздушной линии электропередачи 10 кВт. В ночь на 16 января энергетики восстановили поврежденный участок кабеля и построили временную воздушную линию. Однако при включении обнаружились скрытые повреждения.

Для поддержки жителей в Малиновской школе работает пункт обогрева. По данным администрации округа, им уже воспользовались 35 человек, в том числе двое детей. Там можно согреться, выпить чай, поесть горячую кашу и зарядить телефоны.