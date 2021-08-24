Жителям Челябинской области запретили ловить рыбу на нескольких водоемах

Для любителей водной охоты установили новые правила

С 1 сентября вступают в силу новые правила для рыболовства. Они установлены для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, к которому относится Челябинская область. Так, дополнительный запрет установлен на промышленное рыболовство, а для любительской рыбалки введены новые нормы суточной добычи. В отделе государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области рассказали, что ждет рыбаков с этой осени.

Вообще, новые правила рыбоводства устанавливаются приказами Минсельхоза России для каждого рыбохозяйственного бассейна страны индивидуально. Челябинской области с 1 сентября расширяется список водоемов, где запрещено промышленное рыболовство. Теперь к реке Тече со всеми ее притоками и пойменными водными объектами добавились озеро Синара, Шершневское и Магнитогорское водохранилища. На них отныне запрещено промышленное рыболовство.

«Шершневское и Магнитогорское водохранилища стали приемными емкостями под зарыбление в компенсационных целях. Другими словами, предприятия, нанесшие своей деятельностью ущерб экологии, могут компенсировать его, зарыбив за свой счет указанные водоемы, где в последующем могут осуществлять рыбную ловлю рыбаки-любители», — пояснили в отделе госконтроля водных ресурсов региона.

Для рыбаков-любителей Южного Урала вступающими в силу правилами установлен новый промысловый размер улова. Так, для судака он стал 35 см вместо прежних 30 см, для карпа и сазана — 30 см, хотя ранее на этот вид рыбы ограничение размеров не распространялось.

Промысловый размер остался прежним: для щуки и жереха — по 30 см, леща — 20 см, рака — 9 см. Если удалось поймать рыбу меньше указанных размеров, ее надо немедленно выпустить в водоем.

Также установлена новая суточная норма улова. Рыбак-любитель в сутки может выловить не более 8 килограммов рыбы, из которых 3 килограмма, или 15 штук, — сиговые виды рыб, а 5 кг — такие виды, как лещ, судак, щука, сазан и карась, плотва, окунь. В прежних правилах суточная норма на сазана не устанавливалась.

Новые правила запрещают превышать установленную суточную норму вылова. Если рыбак засиделся на водоеме больше одного дня, то ему разрешено выловить не более двух суточных норм, то есть 16 килограммов рыбы.

«В Челябинской области при любительском рыболовстве запрещено не только использование лесковых сетей из мононити, но и нахождение на водоемах, в водоохранной зоне и прибрежных защитных полосах водоемов граждан с сетными орудиями лова», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, теперь запрещено изымать из водоема чужие сети без сотрудника рыбоохраны или полиции. Также запрещается уничтожать сети и их части на берегу, кроме специально отведенных для этого мест.

Также новые правила запрещают любительскую рыбалку на водоемах, арендованных под товарное рыбоводство.

«При этом следует учитывать, что объекты аквакультуры являются собственностью рыбоводных хозяйств и несанкционированная их добыча может быть квалифицирована как мелкое хищение либо кража чужого имущества и стать предметом разбирательства в правоохранительных органах», — прокомментировали в отделе.

За нарушение гражданами правил рыболовства предусматривается административный штраф от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи. При этом нарушитель должен будет возместить ущерб: в среднем одна голова незаконно выловленной рыбы оценивается в 250 рублей.