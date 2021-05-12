Жителям Челябинской области стало проще найти работу

Вакансий стало больше, а конкуренция снизилась почти в полтора раза

В апреле этого года конкуренция среди соискателей рабочих мест в Челябинской области сократилась почти в полтора раза. Количество вакансий за этот же период, наоборот, возросло. Об этом рассказали в пресс-службе российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

В апреле 2020 года из-за пандемии коронавируса в Челябинской области закрылось немало различных компаний, новых сотрудников также практически не нанимали, поэтому конкуренция на одно рабочее место была довольно высокой — 5,9% резюме в области и 6,9% — в Челябинске. За год рынок труда восстановился, и уже в апреле 2021 года конкуренция среди соискателей в регионе составила 3,7% резюме, в Челябинске — 4,1%.

«Количество вакансий в регионе выросло на 77% по сравнению с апрелем прошлого года, а количество резюме — на 13%. Компании готовы принимать сотрудников, но возникла другая сложность — людей не хватает, сказываются демографический спад, отток мигрантов и рост смертности. Кроме того, не все сегодня готовы к смене работы, да и компании делают всё возможное, чтобы удержать ключевых сотрудников»,— отметила руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Так, в апреле этого года по сравнению с 2020 годом на 205% вырос спрос на специалистов в сферах «Спорт, красота» и «Домашний персонал», на 188% — в сфере «Административный персонал» и на 179% — в сфере «Консультирование».

Свои резюме в апреле этого года активно публиковали представители сферы «Наука, образование» — по сравнению с апрелем 2020 их количество возросло на 58%. Также увеличилось количество резюме среди специалистов в сферах «Госслужба, НКО» и «Добыча сырья» — 57% и 46% соответственно.