Жителям Челябинской области спишут пени за долги по вывозу мусора

Центр коммунального сервиса запускает новогоднюю акцию

Жители Челябинской области могут избавиться от штрафных начислений за просрочку платежей за вывоз ТКО. Региональный оператор «Центр коммунального сервиса» объявил о старте акции, в рамках которой спишет все пени тем, кто погасит основную задолженность до конца года.

Для участия в акции «В новый год — без пени» абонентам необходимо до 31 декабря 2025 года полностью оплатить сумму основного долга, указанную в квитанции. Начисленные пени будут списаны автоматически.

«Новый год — время добрых дел. Мы приняли решение списать пени, накопленные за несвоевременные платежи. Пусть это будет наш небольшой новогодний подарок южноуральцам, проявление заботы и внимания. Погасите основной долг, чтобы начать новый год налегке», — прокомментировали в пресс-службе компании.

При этом акция не распространяется на задолженности, которые уже переданы в суд или находятся в работе у судебных приставов.

Узнать точную сумму для оплаты можно в квитанции за ноябрь (графа «Сумма к оплате за отчетный период») или на сайте ЦКС в разделе «Проверить начисления». Там же отображается размер пени, который будет списан.