Жители Челябинской области могут избавиться от штрафных начислений за просрочку платежей за вывоз ТКО. Региональный оператор «Центр коммунального сервиса» объявил о старте акции, в рамках которой спишет все пени тем, кто погасит основную задолженность до конца года.
Для участия в акции «В новый год — без пени» абонентам необходимо до 31 декабря 2025 года полностью оплатить сумму основного долга, указанную в квитанции. Начисленные пени будут списаны автоматически.
«Новый год — время добрых дел. Мы приняли решение списать пени, накопленные за несвоевременные платежи. Пусть это будет наш небольшой новогодний подарок южноуральцам, проявление заботы и внимания. Погасите основной долг, чтобы начать новый год налегке», — прокомментировали в пресс-службе компании.
При этом акция не распространяется на задолженности, которые уже переданы в суд или находятся в работе у судебных приставов.
Узнать точную сумму для оплаты можно в квитанции за ноябрь (графа «Сумма к оплате за отчетный период») или на сайте ЦКС в разделе «Проверить начисления». Там же отображается размер пени, который будет списан.