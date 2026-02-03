Жителям Челябинской области списали долгов за вывоз мусора на 23 млн рублей

Участие в новогодней акции приняли более 90 тысяч семей

Региональный оператор «Центр коммунального сервиса» простил штрафы за просрочку платежей за вывоз мусора более 90 тысячам семей в Челябинской области. Общая сумма списанных долгов превысила 23 миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе ЦКС, в предновогодней акции приняло участие рекордное количество собственников.

«Акцию по списанию пени мы проводили в третий раз. И она стала рекордной по количеству участников и списанию пеней: в 2023 году мы обнулили 7 миллионов рублей, в 2024‑м — 11 миллионов»,— рассказали в компании.

Больше всего участников акции оказалось из Челябинского кластера — более 70 тысяч. В среднем им списывали по 160 рублей. В Карабашском кластере средняя сумма штрафов на одну семью составила 304 рубля, в Магнитогорском — 750 рублей.

В ЦКС отметили, что подобные акции проводят нечасто, и призвали собственников повысить платежную дисциплину.