Жителям Челябинской области рекомендуют воздержаться от сплавов по рекам из-за непогоды

С обращением выступили сотрудники МЧС

На протяжении всех выходных в Челябинской области бушует непогода. Сотрудники регионального МЧС рекомендовали горожанам воздержаться от сплавов по рекам в это время.



«В связи с погодными условиями (дожди, порывы ветра) сотрудники МЧС России не рекомендуют гражданам выходить на туристические маршруты водных акваторий рек Ай, Юрюзань, Большая Сатка в ближайшие 3 дня», — говорится в сообщении.

Напомним, что в настоящее время Поисково-спасательной службой ведется экстренная эвакуация группы туристов из зоны подтопления в Ашинском районе.

Ранее в поселке Межевом в Саткинском районе из берегов вышла река Каменка и затопила дорогу.